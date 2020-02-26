2020-02-26T11:13:14+03:00
Происшествия

В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды: видео

Первый водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция
Ася ЖУКОВА
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В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды. Фото, видео: ГИБДД 24.В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды. Фото, видео: ГИБДД 24.
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Появились страшные подробности смертельного наезда на женщину в Солнечном, на улице 60 лет СССР, 17.

ГИБДД опубликовала видео, на котором видно: жительница Красноярска сама легла под колеса приближающегося автомобиля. И он ее переехал, а после водитель скрылся, дал по газам. Сейчас его ищет полиция.

ДТП 25.02.2020 в Красноярске. Наезд на женщину в Солнечном на улице 60 лет СССР,17 .Видео: ГИБДД 24.

Водитель следующей машины тоже не заметил на проезжей части женщину. И она снова попала под колеса. «Скорую» не дождалась – умерла от тяжелых травм, на месте.

КОНКРЕТНО

Если вы видели это ДТП или располагаете записью видеорегистратора, просьба позвонить по телефонам 226-83-76,8 913-590-74-63 (отделение розыска), или оставить личное сообщение в группе ГИБДД 24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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