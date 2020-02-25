В Солнечном насмерть сбили кидавшуюся под колеса машин женщину. Разыскиваются родственники
В Солнечном утром во вторник, 25 февраля, насмерть сбили женщину. ДТП случилось на улице 60 Образования СССР. Очевидцы говорят, что женщина вела себя не очень адекватно и сама кидалась под колеса проезжающих машин. В итоге, по информации ГИБДД, на женщину наехала «Лада Гранта». В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
Женщина кидалась под колеса машин в Солнечном.Видео: ЧП-Красноярск
- Там полно нерегулируемых пешеходных переходов, - рассказывают об участке дороги, на котором случилась авария, водители. – Сама кинулась, не сама – как бы там ни было, а у водителя все равно будут проблемы.
У многих красноярцев, впрочем, возник логичный вопрос к водителям, которые проезжали мимо.
- Если видели, что женщина ведет себя неадекватно, создает аварийную ситуацию, почему не вызвали полицию?
Теперь он останется открытым.
ИСТОЧНИК KP.RU