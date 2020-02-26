Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение
Бывшему ректору и проректору медуниверситета Красноярска предъявили обвинение. Однако дело переквалифицировали: вместо крупной растраты Ивану Артюхову и Борису Краснопееву вменяют теперь превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Напомним, Ивана Артюхов и Борис Краснопеев были уволены в ноябре 2018 года. Их подозревали в коррупции. Было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере», у обоих прошли обыски.
Предполагалось, что руководители вуза виновны в присвоении и растрате 1,12 миллиона рублей. Так, в 20011-м году из бюджета университета была оплачена постройка купола над главным корпусом. Вскоре он был смонтирован. Однако в 2016-м году заключили договор на те же работы.
И, если по статье «Растрата» им грозило до 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей, то наказание за «Превышение должностных полномочий» гораздо мягче, до четырех лет.
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Уволен подозреваемый ФСБ в растрате ректор красноярского медуниверситета
Ректор медуниверситета Красноярска Иван Артюхов, подозреваемый ФСБ в растрате, уволен. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.
Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уличили в коррупции. На них заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» рассказали в региональном УФСБ. В конце сентября у обоих (дома и в кабинетах) прошли обыски (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU