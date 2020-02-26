2020-02-26T06:45:32+03:00
Происшествия

Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение

Но не в крупной растрате, а в превышении полномочий
Ася ЖУКОВА
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Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение. Фото: КрасГМУ.Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение. Фото: КрасГМУ.
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Бывшему ректору и проректору медуниверситета Красноярска предъявили обвинение. Однако дело переквалифицировали: вместо крупной растраты Ивану Артюхову и Борису Краснопееву вменяют теперь превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, Ивана Артюхов и Борис Краснопеев были уволены в ноябре 2018 года. Их подозревали в коррупции. Было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере», у обоих прошли обыски.

Предполагалось, что руководители вуза виновны в присвоении и растрате 1,12 миллиона рублей. Так, в 20011-м году из бюджета университета была оплачена постройка купола над главным корпусом. Вскоре он был смонтирован. Однако в 2016-м году заключили договор на те же работы.

И, если по статье «Растрата» им грозило до 10 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей, то наказание за «Превышение должностных полномочий» гораздо мягче, до четырех лет.

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Ректор медуниверситета Красноярска Иван Артюхов, подозреваемый ФСБ в растрате, уволен. Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уличили в коррупции. На них заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» рассказали в региональном УФСБ. В конце сентября у обоих (дома и в кабинетах) прошли обыски (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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