Мэрия собирается обнести Троицкое кладбище металлическим забором

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:11:58+03:00

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Троицкий некрополь огородят металлическим забором, сообщает 7 канал – Красноярск. Такое решение приняла администрация города, которая, напомним, и снесла незаконно часть исторически ценной ограды кладбища. Скандал разразился в сентябре прошлого года. Рабочие просто стерли с лица земли часть ограды, которая признана памятником архитектурного наследия. Объясняя свои действия, администрация тогда сказала, что они просто не вчитались в документы. Несмотря на то, что за снос памятника грозило уголовное дело, окончилось все для департамента горхозяйства лишь штрафом в 100 тысяч рублей. Тем не менее ограду некрополя придется восстановить – хотя, конечно, это будет уже новодел.

Что касается железного забора, то, как пояснили в администрации, его установка – необходимость, которую диктуют санитарные нормы. Решение временное - до момента начала реставрационно-восстановительных работ. Добавим, что восстановлением памятника может заниматься только специализированная организация, у которой есть лицензия на работу с объектами культурного наследия.

К слову, средства на восстановление памятника еще не определены и не выделены.

ИСТОЧНИК KP.RU