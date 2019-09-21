2019-09-21T07:43:25+03:00
Общество

Мэрии Красноярска грозит уголовное дело за снесенный на кладбище забор

Ограда Троицкого кладбища - исторический памятник
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ограда Троицкого кладбища стала руинами Фото: 7 канал- КрасноярскОграда Троицкого кладбища стала руинами Фото: 7 канал- Красноярск
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В Красноярске набирает обороты скандал со сносом ограды на Троицком кладбище. Мэрии Красноярска грозит уголовное дело, сообщает 7 канал - Красноярск. Казалось бы, в чем проблема - снесли и снесли.Один нюанс: ограда Троицкого кладбища - не просто забор, а исторический памятник. Более того, объект включен в реестр охраняемых.

- Была информация о том, что Троицкий погост входит в состав объекта культурного наследия. А что входит в понятие, не было перечислено, - сказал вице-мэр Владислав Логинов. - Определённые ответственные лица, не вчитавшись в эту информацию, приняли решение. Поэтому дальше будем разбираться на самом деле.

Действительно не вчитались, или же действовали осознанно, - вот, в чем вопрос. К слову, ранее ответ на него давал департамент горхозяйства. Здесь заявили, что ограда аварийная и представляет угрозу для прохожих. Есть ли документальные подтверждения этим заявлениям и можно ли им верить - непонятно. В департаменте же поспешили заключить контракт с подрядчиком на 900 тысяч рублей и начали работы. Благо, вмешалась служба охраны памятников. Правда, ограду уже почти уничтожили к тому моменту. А обломки вывезли... на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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