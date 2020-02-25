Суд оставил на свободе виновника ДТП, в котором пострадал федеральный журналист

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:36:25+03:00

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В Красноярске продолжается расследование громкого дела о ДТП, в котором пострадал федеральный корреспондент. Напомним, авария произошла в четверг, 20 февраля на Чернышевского, 75а, в Покровке. Журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин пытался взять интервью у Алексея Талюка, помощника одного из политиков. В момент, когда журналист выполнял свою работу, «Мерседес», за рулем которого сидел Талюк, начал движение. В результате корреспондент оказался под колесами и получил травму - перелом голени. СК возбудил в отношении помощника политика уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Суд Центрального района Красноярска избрал меру пресечения для Алексея Талюка - его оставили на свободе. Однако при этом ограничили в действиях. Ему запрещено покидать место жительства с 23.00 до 06.00, запрещено давать комментарии журналистам и вообще как-либо комментировать дело. Более того, Талюку запретили по суду общение с пострадавшим корреспондентом, если, конечно, это не касается следственных действий.

Добавим, что запрет в силе на ближайшие два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU