На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:32:01+03:00

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На Енисее в Красноярске обнаружили тело человека. Предварительно, это мужчина, страшную находку сделали прохожие сегодня, 23 февраля, сообщили в паблике «Жесть Красноярска».

Труп лежал на мелководье, из одежды на нем белая куртка и черные брюки. Тело передали полицейским, причину гибели человека предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU