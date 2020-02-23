2020-02-23T14:32:01+03:00
Происшествия

На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины

Страшную находку сделали жители района [фото]
Ася ЖУКОВА
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Страшную находку сделали жители района. Фото: Жесть Красноярска.Страшную находку сделали жители района. Фото: Жесть Красноярска.
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На Енисее в Красноярске обнаружили тело человека. Предварительно, это мужчина, страшную находку сделали прохожие сегодня, 23 февраля, сообщили в паблике «Жесть Красноярска».

Труп лежал на мелководье, из одежды на нем белая куртка и черные брюки. Тело передали полицейским, причину гибели человека предстоит выяснить экспертам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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