2020-02-23T13:52:56+03:00
Общество

За опережающие темпы замены лифтов Красноярский край отметили в Министрое России

За три года обновили 887 лифтов в 290 домах
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Награду из рук председателя Общественного совета Сергея Степашина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева получил министр промышленности, энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.Награду из рук председателя Общественного совета Сергея Степашина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева получил министр промышленности, энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
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За вклад в реализацию ускоренной замены лифтов Красноярский край отметили благодарностью федерального Минстроя. Награждение состоялось в Москве на заседании Президиума Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ России, посвященного реализации программы капитального ремонта в регионах.

Награду из рук председателя Общественного совета Сергея Степашина и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева получил министр промышленности, энергетики и жилищно -коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.

Участие в заседании Президиума приняли президент Российского лифтового объединения Сергей Чернышов, представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, руководство органов исполнительной власти регионов страны, фондов капитального ремонта территорий.

Ключевыми темами повестки заседания стали вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в регионах страны, темпы замены лифтов и лифтового оборудования, внедрение энергоэффективных технологий при проведении капитального ремонта.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев сообщил, что по итогам реализации трехлетнего плана капитального ремонта в 2017-2019 годах было заменено 887 лифтов в 290 многоквартирных домах на территории 13 городов края.

- Красноярский край активно работает над ускоренным проведением данного вида капитального ремонта , поскольку, в первую очередь, это вопрос безопасности наших граждан. Замена лифтов и лифтового оборудования определена в качестве приоритетного направления в рамках текущей трехлетней программы. Нам предстоит заменить 1034 лифта в 294 многоквартирных домах. В настоящее время на территорию края доставлено 313 лифтов, 145 из которых уже начали устанавливать. Задан довольно оперативный темп выполнения работ. В марте начнется приемка первых установленных лифтов. Министерство держит на особом контроле выполнение данных работ. Также мы готовим корректировку действующего трехлетнего плана, предусматривающую замену ещё двух тысяч лифтов, отработавших срок эксплуатации, - подчеркнул Евгений Афанасьев.

В рамках текущего трехлетнего плана стоит задача отремонтировать 128 фасадов многоквартирных домов на территории края.

В рамках текущего трехлетнего плана стоит задача отремонтировать 128 фасадов многоквартирных домов на территории края.

В ходе заседания Президиума рассматривались вопросы внедрения современных энергоэффективных технологий и материалов при выполнении капитальных ремонтов. В частности обсуждался передовой опыт регионов по использованию инновационной фасадной теплозащитной системы термолэнд. Система представляет собой инновационные панели, выполненные из уникального материала - минеральных волокон. Панели пожаробезопасны, их применение позволяет повысить теплосбережение многоквартирного дома и снизить плату граждан за коммунальную услугу по отоплению. В прошлом году ремонт фасада с применением такой технологии был выполнен в многоквартирном доме - в Дивногорске.

В рамках текущего трехлетнего плана стоит задача отремонтировать 128 фасадов многоквартирных домов на территории края. В настоящее время проектная группа фонда капремонта обследует многоквартирные дома, на которых запланирован капитальный ремонт фасада, для оценки возможности применения современных технологий. В случае если при обследовании фасада дома будут обнаружены архитектурные элементы (лепнина и другое), ремонт будет проводиться по обычной технологии (штукатурно-окрасочный слой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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