2020-02-23T12:20:44+03:00
Спорт

Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»

Это защитник Владислав Молчан
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей». Фото: официальный сайт "Зенита".Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей». Фото: официальный сайт "Зенита".
Изменить размер текста:

Футболист команды «Зенит-2» из Санкт-Петербурга Владислав Молчан будет играть за наш «Енисей». Как сообщили на официальном сайте сине-бело-голубых, клубы пришли к соглашению о трансфере защитника.

СПРАВКА «КП»

Защитник Владислав Молчан родился 21 сентября 2000 года. Он – воспитанник «Газпром»-Академии сине-бело-голубых. Вошел в молодежный состав в 2018 году. Провел шесть игр, забил два мяча. В ФНЛ за «Зенит»-2 выступил в четырех матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБ: их интересует зарплата игроков

В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» сегодня, 12 февраля, нагрянули силовики. В краевом министерстве спорта «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали:

- По нашей информации там действительно находятся сотрудники Федеральной службы безопасности, они проводят проверку документации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»
46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку
Салют в честь юбилея Победы в Красноярске запустят из трех мест
Домашнего пса повесили в лесу на поводке в Красноярском крае
На севере Красноярского края ожидается сильный ветер и метель
Красноярская спортсменка без ног примет участие в соревнованиях по кроссфиту в Майами
В Красноярске возле стаи бродячих собак обнаружили тело женщины со следами от укусов
В Норильске гендиректора строительной организации приговорили к реальному сроку за слишком тонкий асфальт
В 2019 году красноярцы заплатили налогов на 3,6 миллиардов рублей
В Красноярске канадцы разгромили швейцарцев в борьбе за «золото» в первенстве мира по керлингу
В Красноярском крае задержали велосипедиста, который незаконно перевозил ружье и патроны
Спасатели помогли туристу, который во время прогулки по красноярским «Столбам» сломал ногу
В Хакасии при пожаре в частном доме погибли бабушка и дедушка
В Красноярске в финале первенства мира встретятся керлингистки из Канады и Кореи
Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»
Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» о своем сыне: «Он лучшее, что могло со мной случиться!»
«Русский Уголь» подарил горнякам Сибири автомобили-внедорожники
Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движения
В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили
Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в «цифровых городах»
В Красноярке могут запустить троллейбус до Солнечного