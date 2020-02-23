23 Февр. 2020 2020-02-23T12:20:44+03:00

Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей». Фото: официальный сайт "Зенита".

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Футболист команды «Зенит-2» из Санкт-Петербурга Владислав Молчан будет играть за наш «Енисей». Как сообщили на официальном сайте сине-бело-голубых, клубы пришли к соглашению о трансфере защитника.

СПРАВКА «КП»

Защитник Владислав Молчан родился 21 сентября 2000 года. Он – воспитанник «Газпром»-Академии сине-бело-голубых. Вошел в молодежный состав в 2018 году. Провел шесть игр, забил два мяча. В ФНЛ за «Зенит»-2 выступил в четырех матчах.

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ИСТОЧНИК KP.RU