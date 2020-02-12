2020-02-12T11:16:35+03:00
Спорт

В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБ: их интересует зарплата игроков

Почему команда находится в аутсайдерах, а футболисты получают по миллиону в месяц
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБВ офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули сотрудники ФСБФото: Мария ЛЕНЦ
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В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» сегодня, 12 февраля, нагрянули силовики. В краевом министерстве спорта «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали:

- По нашей информации там действительно находятся сотрудники Федеральной службы безопасности, они проводят проверку документации.

Получить подробности в самом клубе пока не удалось: «Нам некогда, мы не можем с вами разговаривать» - ответили там и отключились.

И все же удалось выяснить, что да, силовики работают, их интересуют финансовые документы, в частности те, что касаются заработной платы игроков «Енисея». Может ли это быть связано с недавним скандалом, когда губернатор Красноярского края Александр Усс и министр спорта Павел Ростовцев возмутились неоправданно высокими зарплатами игроков клуба.

- Взятые предыдущим руководством ФК «Енисей» обязательства значительно превышают запланированное нашим бюджетом финансирование команд. Осенью 2019 года некоторым игрокам безо всяких на то оснований повысили зарплату. И с января 2020 года ее уровень составляет от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей в месяц. При этом команда сегодня находится на 17 месте из 20, – заявил минспорта Павел Ростовцев 27 января на заседании краевого правительства.

После этого главный тренер команды Юрий Газзаев покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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