2020-02-21T15:15:48+03:00
Общество

Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»

Организация оказалась единственным кандидатом на новый контракт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»Отлавливать бездомных собак в Красноярске снова будет «Бездомный пес»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отлавливать бездомных собак в Красноярске будет тот же подрядчик, что и в прошлом, и в позапрошлом году – общественная организация «Бездомный пес», которая по своему профилю больше занимается защитой животных, чем решением проблемы. В мэрию в 2019 году поступило 7 тысяч жалоб от населения, но, по информации прокуратуры, только в 4 % животных на самом деле отлавливали.

В последнее время в городе зафиксировано множество случаев нападения собак на людей. К примеру, в ноябре 2019 года в Черемушках стая бродячих животных напала на 8-летнего мальчика, все закончилось бы трагедией, если бы на помощь ему не пришла продавец ближайшего магазина.

Стоимость контракта – миллион рублей, срок действия – до конца июля. Работать будут по-новому, со всеми поправками, принятыми в федеральный закон. То есть гуманным способом отлавливать – на камеру, 10 дней содержать в приюте, прививать и стерилизовать, а затем выпускать в среду обитания. Но красноярцы отмечают: на них часто нападают именно обработанные собаки – с чипами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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