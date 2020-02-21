«Русский Уголь» подарил горнякам Сибири автомобили-внедорожники

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:56:55+03:00

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Новые автомобили-внедорожники и денежные премии получили горняки Красноярского края от входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». Такие подарки накануне были вручены угольщикам, достигшим наивысших производственных результатов по итогам 2019 г.

В производственном соревновании «Русского Угля» приняли участие 64 бригады разных горных экскаваторов 6 угольных разрезов Сибири и Дальнего Востока. В итоге 2 бригадам угольщиков расположенного в Красноярском крае разреза Переясловский удалось превзойти своих коллег из Хакасии и Приамурья.

На 218% выполнила годовой план бригада электрического карьерного гусеничного экскаватора ЭКГ-5А № 4 Юрия Ганичева. «Работать на Переясловский разрез я приехал в 1996 году. Основная моя профессия была водитель самосвала. Самосвал хорошо, а экскаватор лучше. Поэтому я записался на курсы по обучению машинистов экскаваторов, решил повысить свою квалификацию. Курсы курсами, но в том, что я стал квалифицированным машинистом экскаватора, есть заслуга многих людей: с кем работал, к кому приходил за советом и помощью, кто поддерживал меня в трудную и радостную минуты. Большое им спасибо! К победе мы стремились, можно было шаляй-валяй работать, но у нас был стимул – это и премия, и бонусы, и машина, если повезет. Так и выиграли», - рассказал Юрий Ганичев.

Победители соревнования получили денежные премии и отечественные внедорожники LADA, подходящие для поездок всей семьей на природу, охоты и рыбалки. На предприятиях «Русского Угля» в 2019 г. добыто 15,3 млн тонн энергетического угля, что стало рекордным показателем за всю историю компании.

ИСТОЧНИК KP.RU