21 Февр. 2020 2020-02-21T07:02:59+03:00

Стало известно, сколько будет стоить проезд в красноярском метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Которого пока еще нет

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Стало известно, сколько будет стоить проезд в красноярском метро, пока еще не построенном. Цена, разумеется, примерная – 30 рублей, ее озвучили накануне депутатам городского Совета представители Управления по строительству красноярского метрополитена, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Возобновление строительства первой линии подземки начнется уже в 2020 году. Проект готов, финансирование согласовано, осталось выбрать подрядчика. Запустить ветку планируют в 2024 году. На время строительства с площади Революции временно уберут памятник Ленину. Затем вернут на место после реставрации.

Цена вопроса с учетом уже понесенных затрат составит 77 миллиардов рублей. Планируется, что работать подземка будет по новым технологиям управления. В том числе с беспилотным управлением. В скоростном поезде будет по 4 вагона.

Для сравнения, с 1 февраля 2020 года стоимость одной поездки в московском метро составляет 57 рублей, по проездной карте «Тройка» 40 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU