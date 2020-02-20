Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:19:32+03:00

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Из центра Красноярска – с площади Революции – уберут памятник Владимиру Ленину. Огромную скульптуру вождя нужно будет демонтировать на время строительства метро. Об этом сообщил заместитель главы Красноярска Олег Животов на совещании в городском Совете.

На площади Революции возведут станцию под тем же названием. Причем стройка будет вестись открытым способом. Монумент попадет в зону работ, поэтому его будут вынуждены перенести. А после окончания стройки памятник обещают вернуть на прежнее место, полностью реконструировав и постамент, и территорию рядом.

Напомним, этой весной памятнику исполнится уже полвека. Точные сроки его демонтажа и возвращения пока не озвучивают.

СПРАВКА «КП»

Памятник Ленину был открыт 18 апреля 1970 года, к 100-летию со дня рождения его рождения. По словам авторов, скульпторов Вениамина Пинчука и Юрия Ишханова, а также архитектора Сергея Сперанского, они стремились передать «энергию и пафос вождя революционных битв, созвучный мощи Енисея и далекой черте горизонта».

Памятник установили неподалеку от места, где стоял дом Поповой, где жил Ленин и другие политические ссыльные.

ИСТОЧНИК KP.RU