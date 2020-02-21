21 Февр. 2020 2020-02-21T07:18:40+03:00

В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»

Пострадавший получил травмы и находится в больнице

Изменить размер текста: A A

По результатам проведенной проверки краевой следком завел уголовное дело по факту нанесения травм журналисту при осуществлении им профессиональной деятельности. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, инцидент произошел накануне на улице Чернышевского, в Покровке. По предварительным данным журналист федерального телеканала «Россия» Павел Брыкин собирался взять интервью у местного жителя, который находился за рулем «Мерседеса».

Пострадавший журналист с серьезными травмами доставлен в больницу. Следствие подозревает, что наезд был совершен намеренно. Уголовное дело возбуждено по признакам статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Допрашиваются свидетели случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неслучайное ДТП: в Красноярске намеренно сбили машиной федерального корреспондента

В Красноярске госпитализирован корреспондент телеканала «Россия» Павел Брыкин – его на машине сбили во время интервью. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU