2020-02-21T07:18:40+03:00
Происшествия

В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста

Пострадавший получил травмы и находится в больнице
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»
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По результатам проведенной проверки краевой следком завел уголовное дело по факту нанесения травм журналисту при осуществлении им профессиональной деятельности. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, инцидент произошел накануне на улице Чернышевского, в Покровке. По предварительным данным журналист федерального телеканала «Россия» Павел Брыкин собирался взять интервью у местного жителя, который находился за рулем «Мерседеса».

Пострадавший журналист с серьезными травмами доставлен в больницу. Следствие подозревает, что наезд был совершен намеренно. Уголовное дело возбуждено по признакам статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Допрашиваются свидетели случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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