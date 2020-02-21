В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста
По результатам проведенной проверки краевой следком завел уголовное дело по факту нанесения травм журналисту при осуществлении им профессиональной деятельности. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Напомним, инцидент произошел накануне на улице Чернышевского, в Покровке. По предварительным данным журналист федерального телеканала «Россия» Павел Брыкин собирался взять интервью у местного жителя, который находился за рулем «Мерседеса».
Пострадавший журналист с серьезными травмами доставлен в больницу. Следствие подозревает, что наезд был совершен намеренно. Уголовное дело возбуждено по признакам статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Допрашиваются свидетели случившегося.
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В Красноярске госпитализирован корреспондент телеканала «Россия» Павел Брыкин – его на машине сбили во время интервью. (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU