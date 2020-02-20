2020-02-20T16:05:34+03:00
Общество

Более 15 тысяч россиян обратились за ипотечными каникулами

Такая возможность появилась с 31 июля прошлого года
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Как отправить ипотеку на каникулы? Вот инструкция.Как отправить ипотеку на каникулы? Вот инструкция.
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В 2019 году 15,5 тысяч клиентов топ-30 ипотечных банков в России обратились за предоставлением ипотечных каникул. Такая возможность, позволяющая заемщикам взять перерыв или уменьшить размер платежей по жилищным кредитам, появилась с 31 июля прошлого года. Из тех обращений, которые были рассмотрены, 7,9 тысяч банки удовлетворили. В 4,6 тысячах случаях клиенты получили отказ.

Две третьих отказов связаны с несоблюдением требований закона об ипотечных каникулах. Например, заявитель не подтвердил нахождение в трудной жизненной ситуации. Кроме того, причинами были непредставление необходимых документов, наличие существенной просрочки либо судебного спора о взыскании и прочие.

«Ипотечные каникулы - это способ взять передышку в ипотечных платежах, если возникла сложная жизненная ситуация. Клиенты банков активно стали пользоваться этим правом. Выгодно это и заемщикам, и банкам. Как правило, большинство клиентов, оказавшихся в тяжелой ситуации, в случае предоставления им такого льготного периода успешно справляются с трудностями и возвращаются в платежный график», – прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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