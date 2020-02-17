2020-02-17T07:16:38+03:00
Общество

В собор Железногорска назначили нового настоятеля вместо задержанного за рулем без прав

Им стал протоиерей Свято-Покровского храма Назарово Роман Нещерет
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта Красноярской епархии.Фото сайта Красноярской епархии.
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Напомним, прежний настоятель Анатолий Кизюн освобождён от должности, поскольку был задержан за управление автомобилем без прав. А прав он лишился за пьяную езду. Подробности здесь.

Новым настоятелем собора в Железногорске стал протоиерей Свято-Покровского храма Назарово Роман Нещерет, он назначен указом от 14 февраля 2020 года Красноярской Епархией Русской Православной Церкви. Хотя официального известия на сайте епархии пока нет, однако на сайте само храма уже значится новый настоятель.

Он родился 23 марта 1982 года в г.Славянске Краснодарского края, окончил Томскую Духовную Семинари. 1 сентября 2002 года в Покровском кафедральном соборе г. Красноярска Архиепископом Красноярским и Енисейским Антонием рукоположен в сан диакона, а 4 ноября 2002 года в Казанском соборе г. Ачинска – в сан пресвитера.

Имеет церковные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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