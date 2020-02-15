2020-02-15T06:34:28+03:00
Происшествия

В Красноярске на Октябрьском мосту из-за закончившегося бензина столкнулись несколько автомобилей

Инспекторам ГИБДД пришлось несколько часов разбираться на месте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Октябрьском мосту столкнулись несколько автомобилей. Фото: ЧП КрасноярскВ Красноярске на Октябрьском мосту столкнулись несколько автомобилей. Фото: ЧП Красноярск
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В Красноярске на Октябрьском мосту накануне вечером, 14 февраля, произошла массовая авария. Пострадали несколько автомобилей, причем обстоятельства совершенно нелогичные, как уверяют очевидцы в паблике «ЧП Красноярск».

Сначала в крайнем левом ряду остановился «Фольксваген Туарег» - у него закончился бензин. Стоял минут 10, при этом водитель аварийный знак не выставил, но саму аварийку включить догадался. В результате в него сзади на полном ходу врезается «Тойота», попутно задевая «Хонду».

Заметив ДТП, водитель другой «Тойоты» нажимает на тормоза, но ей в зад заезжает корейский грузовик, водитель которого не сумел вовремя сориентироваться. Через несколько минут к месту аварии приближается «ВАЗ», хотел было остановиться, но в него на полном ходу сзади врезается «Лада-14» и оба отечественных автомобиля присоединяются к «собранию» иномарок.

Единственная хорошая новость: из тех, кто ехал в семи машинах, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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