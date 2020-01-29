Суд отправил в СИЗО организаторов порнобизнеса в Красноярске

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:50:24+03:00

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Двух подозреваемых в организации порнобизнеса с участием несовершеннолетних отправили в СИЗО, сообщает пресс-служба краевого СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756631" frameborder="0"></iframe> В Красноярске СОБРовцы накрыли порностудию.

Напомним, в пятницу, 24 января, стало известно о захвате двух подозреваемых в организации порнобизнеса в Красноярске. Это мужчины 38 и 47 лет. Официально правоохранители их личности не называли. Однако по городу быстро распространилась информация, что один из задержанных – видный общественник и борец с наркозависимостью. Задержали преступников прямо в постели с подростками, во время съемок. Участвовали в них девушки от 10 до 20 лет.

Накануне стало известно, что суд избрал задержанным меру пресечения – на время следствия оба они останутся под стражей.

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- Дайте хоть одеться, – картинно негодует на камеру субтильный мужчина. Рядом с ним прячется под одеялом девушка-подросток.

- Бегом сюда! - обрывает «причитания» подозреваемого боец СОБРа. Только что он вместе с товарищами накрыл целую порностудию. Секс-ролики с участием девушек-подростков клепали прямо в центре Красноярска, в арендованном коттедже. Его снимал 38-летний мужчина, он же занимался вербовкой «кадров» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU