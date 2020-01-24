2020-01-24T14:05:36+03:00
Происшествия

Взяли под одеялом с девочкой. Захват собровцами порнографов-педофилов в Красноярске показали на видео

Они снимали ролики с подростками и не только [видео]
Ася ЖУКОВА
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Захват порнографов-педофилов в Красноярске показали на видеоЗахват порнографов-педофилов в Красноярске показали на видеоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Дайте хоть одеться, – картинно негодует на камеру субтильный мужчина. Рядом с ним прячется под одеялом девушка-подросток.

- Бегом сюда! - обрывает «причитания» подозреваемого боец СОБРа.

… Только что он вместе с товарищами накрыл целую порностудию. Секс-ролики с участием девушек-подростков клепали прямо в центре Красноярска, в арендованном коттедже. Его снимал 38-летний мужчина, он же занимался вербовкой «кадров».

- После получения оперативной информации о том, что подозреваемый растлевает малолетних девушек, было установлено: с сентября по октябрь 2019 года мужчина у себя дома, а также в арендованной квартире снимал фото и видеоролики с девушкой 2003 года рождения, - поясняют в полиции.

В Красноярске СОБРовцы накрыли порностудию.

Как удалось установить, порнограф сумел совратить десять девушек, в том числе несовершеннолетних. Не исключено, что жертв могло быть больше, сейчас это выясняют следователи.

На днях «режиссера» скрутили оперативники угрозыска, а также бойцы СОБРа. Поймали, что называется, в процессе. В квартире, кроме него, находились обнаженная девушка и 47-летний мужчина.

- В декабре прошлого года тот вступил в связь с несовершеннолетней девушкой, ей было 15 лет, - добавляют полицейские.

Все подозреваемые были задержаны. Их взяли под стражу на два месяца. При обыске в квартирах нашли и изъяли 28 сотовых телефонов, флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры…

В центре Красноярска накрыли порностудию. Комментарий МВД..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- В отношении мужчин 38 и 47 лет возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. – Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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