Взяли под одеялом с девочкой. Захват собровцами порнографов-педофилов в Красноярске показали на видео

- Дайте хоть одеться, – картинно негодует на камеру субтильный мужчина. Рядом с ним прячется под одеялом девушка-подросток.

- Бегом сюда! - обрывает «причитания» подозреваемого боец СОБРа.

… Только что он вместе с товарищами накрыл целую порностудию. Секс-ролики с участием девушек-подростков клепали прямо в центре Красноярска, в арендованном коттедже. Его снимал 38-летний мужчина, он же занимался вербовкой «кадров».

- После получения оперативной информации о том, что подозреваемый растлевает малолетних девушек, было установлено: с сентября по октябрь 2019 года мужчина у себя дома, а также в арендованной квартире снимал фото и видеоролики с девушкой 2003 года рождения, - поясняют в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756631" frameborder="0"></iframe> В Красноярске СОБРовцы накрыли порностудию.

Как удалось установить, порнограф сумел совратить десять девушек, в том числе несовершеннолетних. Не исключено, что жертв могло быть больше, сейчас это выясняют следователи.

На днях «режиссера» скрутили оперативники угрозыска, а также бойцы СОБРа. Поймали, что называется, в процессе. В квартире, кроме него, находились обнаженная девушка и 47-летний мужчина.

- В декабре прошлого года тот вступил в связь с несовершеннолетней девушкой, ей было 15 лет, - добавляют полицейские.

Все подозреваемые были задержаны. Их взяли под стражу на два месяца. При обыске в квартирах нашли и изъяли 28 сотовых телефонов, флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756622" frameborder="0"></iframe> В центре Красноярска накрыли порностудию. Комментарий МВД..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- В отношении мужчин 38 и 47 лет возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. – Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы.