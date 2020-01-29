«Школьный комбинат питания» назвал виновных в том, что детей кормили тухлыми овощами

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура в понедельник поделилась итогами проверки пищеблока школы № 45 в Красноярске. По данным прокуроров, на столах у детей были... тухлые овощи. Рацион питания в школе не соответствовал примерному десятидневному меню ни по количеству, ни по качеству. Проверка вызвала большой резонанс, поскольку на кону здоровье детей. «Школьный комбинат питания» назвал виновных в происшествии - это заведующий производством и школьная бракеражная комиссия.

— Нарушения, выявленные прокуратурой в работе пищеблока школы № 45, были допущены в связи в ненадлежащей работой заведующего производством и школьной бракеражной комиссии, - считает и.о. директора школьного комбината питания Татьяна Давыдова.

По ее словам, все нарушения в работе пищеблока уже устранены. Завпроизводства привлекли к дисциплинарной ответственности. Давыдова говорит, что за работой этого пищеблока будут усиленно следить.

ИСТОЧНИК KP.RU