Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:16:35+03:00

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В школе № 145 Красноярска детей кормили испорченными продуктами. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Недавно сотрудниками надзорного ведомства в Свердловском районе была проведена проверка в школе. К слову, год назад, а именно 9 января 2019 года за приготовление пищи для учеников 145-й стал отвечать «Школьный комбинат питания». И что же выяснилось?

- Фактический рацион питания школьников не соответствовал примерному 10-дневному меню (по количеству и качеству, а также стоимости блюд), в нем отсутствовали салат или порционные овощи, не соблюдались условия хранения овощей, в питание детей допускалась плодовоовощная продукция с признаками порчи, отсутствовали технологические карты, - рассказывают в прокуратуре.

То есть нарушались требования федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных норм и правил. На отвечающего за организацию питания в школе завели административное дело. Виновные оштрафованы на 100 тысяч рублей. Руководителю комбината внесено представление, и сейчас нарушения уже устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU