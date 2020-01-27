2020-01-27T10:16:35+03:00
Общество

Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске

Виновные оштрафованы на 100 тысяч рублей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске.Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В школе № 145 Красноярска детей кормили испорченными продуктами. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Недавно сотрудниками надзорного ведомства в Свердловском районе была проведена проверка в школе. К слову, год назад, а именно 9 января 2019 года за приготовление пищи для учеников 145-й стал отвечать «Школьный комбинат питания». И что же выяснилось?

- Фактический рацион питания школьников не соответствовал примерному 10-дневному меню (по количеству и качеству, а также стоимости блюд), в нем отсутствовали салат или порционные овощи, не соблюдались условия хранения овощей, в питание детей допускалась плодовоовощная продукция с признаками порчи, отсутствовали технологические карты, - рассказывают в прокуратуре.

То есть нарушались требования федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных норм и правил. На отвечающего за организацию питания в школе завели административное дело. Виновные оштрафованы на 100 тысяч рублей. Руководителю комбината внесено представление, и сейчас нарушения уже устранены.

АКТУАЛЬНО

Уберут ли уличные рынки в Красноярске?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Центральном парке Красноярска обновят детскую железную дорогу
Новогодние елки начали разбирать в Красноярске
Кот Рамси из Красноярска любит играть с хозяевами в прятки
Тренер футбольного «Енисея» ушел в отставку
2-летняя девочка выпала из окна в Красноярске. Забыли убрать стул
Девушка без прав на Mitsubishi упала с Октябрьского моста Красноярска
Землю под дорогу к новым районам Солнечного резервируют в Красноярске
Тухлыми овощами кормили школьников в Красноярске
Микроавтобус с ребенком пять раз перевернулся на дороге в Красноярске
Губернатор Красноярского края присоединился к новому челленджу в Инстаграме
Иномарку разорвало на части после смертельного лобового ДТП на красноярской трассе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
«Плачет один»: хозяйка отдала на усыпление совершенно здорового кота
В центре Красноярска пропал хромающий на левую ногу мужчина
Опасные игры детей на тонком льду Енисея остановили спасатели
Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС
В Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статью
Рынок на улице Матросова в Красноярске все-таки снесут
В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком
В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушки
В Красноярске приставы арестовали два башенных крана
Пожилая жительница Зеленогорска потеряла телефон, а затем лишилась денег