2020-01-28T15:35:49+03:00
Происшествия

В Хакасии главу Ширинского района Сергея Зайцева за нападение на журналиста осудили на 2 года

Но он по-прежнему вины не признает и собирается приговор опротестовать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии главу Ширинского района Сергея Зайцева за нападение на журналиста осудили на 2 года. Стоп-кадр видеоВ Хакасии главу Ширинского района Сергея Зайцева за нападение на журналиста осудили на 2 года. Стоп-кадр видео
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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева осудили на нападение на журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина. Напомним, это произошло 22 мая 2019 года прямо в кабинете Зайцева. Корреспондент вместе с оператором зашли туда утром, чтобы взять интервью для репортажа. И начали задавать чиновнику «неудобные» вопросы. В частности по поводу качества строительства домов погорельцам.

Но окончательно вывел Зайцева из себя вопрос о полигоне твердых бытовых отходов, который принадлежит адвокату главы района. Вместо ответа Сергей Зайцев ударил журналиста по микрофону, потом попытался вытолкать вон из кабинета и повалил на пол. Инцидент попал на камеру оператора и вскоре был обнародован.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

- Судья признала чиновника виновным в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и назначила ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск Литомина о компенсации морального и физического ущерба – Зайцев должен будет выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Главного управления (по связям со средствами массовой информации) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Однако стало известно, что Сергей Зайцев собирается обжаловать приговор, а представляет его интересы тот самый адвокат, которому Зайцев платит бюджетные деньга за пользование мусорным полигоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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