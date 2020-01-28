28 Янв. 2020 2020-01-28T11:42:47+03:00

В Красноярске от шашлычек на колоннаде на Дубровинского не останется и следа Фото: Мария ЛЕНЦ

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От шашлычек, которые еще недавно уродовали крыши зданий на улице Дубровинского, 45 а, скоро не останется и следа. Демонтаж строений практически завершен, работы осталось на несколько дней, в основном убрать доски и строительный мусор. Так закончилось противостояние администрации города и владельцев офисных зданий, расположенных на выходе из Центрального парка.

Напомним, компания «Кедр Трейд» раздала крыши двух зданий в аренду предпринимателям, чтобы поправить свое финансовое положение. Вскоре там появились двухэтажные кафетерии с танцевальными площадками. Однако разрешение на их строительство у владельцев не было. Кроме того, вся затея с постройками была опасна: крыши могли не выдержать и обрушиться.

Впервые мэрия подала в суд на «Кедр Трейд» в апреле 2018 года и спустя год выиграла дело. Проигравшая сторона пыталась оспорить решение, но безрезультатно. И даже третий, арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил незаконность построек.

Что будет на месте снесенных кафешек, в администрации Центрального района пояснили: ничего. Это будет открытое пространство, как и прежде, со свободным выходом из Центрального парка на набережную Енисея.

ИСТОЧНИК KP.RU