В Туве произошло землетрясение

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:44:55+03:00

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В Туве накануне, 27 января, произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 178 километрах к западу от Кызыла, его координаты – 50.97 градуса северной широты и 92.17 градуса восточной долготы. Время – 16:34 часа по местному времени. Интенсивность подземных толчков в эпицентре – составила 4,4 балла по шкале MSK-64. Магнитуда – 3,7.

Специалисты сообщают, что землетрясения в Туве – явление нередкое. Случаются они на юге Хакасии и в гористых районах юга Красноярского края. Сила подземных толчков обычно небольшая, но случается, что отголоски слышны и в Красноярске. Например, 11 февраля 2011 года тряхнуло в 170 километрах от Абакана, сила в эпицентре была 7 баллов, до Красноярска дошли уже 3 балла. Их чувствовали жители высоток.

ИСТОЧНИК KP.RU