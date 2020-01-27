Кот Рамси из Красноярска любит играть с хозяевами в прятки

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:57:02+03:00

А чем может удивить ваш котик?

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Этого очаровательного красавчика зовут Рамси. Ему два года. Он очень любит гонять по дому кроличью лапку и играть в прятки с хозяевами. Кстати, именно от них мы узнали всю эту информацию об их питомце. Полюбоваться на фото Рамси можно на странице фотоконкурса «Без кота и жизнь не та» на сайте «Комсомолки». Этот забавный котик – один из участников.

Вы тоже можете рассказать нам о своем Ваське или Василисе, или... Каждый житель Красноярска у кого есть коты, кошки или котята может принять участие в конкурсе! Главное - это фото котика и хотя бы несколько слов о нем. Напишите, как зовут, какой у него характер, при каких обстоятельствах вы познакомились.

Нет кота, но тоже хотели бы стать конкурсантом? Нет проблем! Поищите в своем архиве забавные фотографии котиков друзей. Только заручитесь их согласием и отправляйте заявку.

По итогам голосования победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

После подведения итогов победителей ожидает торжественное награждение, где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко.

Партнер проекта ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов.

Партнер проекта «ЭКО-МЕБЕЛЬ» вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 24 по 31 января – прием заявок;

С 1 по 10 февраля – голосование;

11-13 февраля – подведение итогов;

14 февраля – торжественное награждение.

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU