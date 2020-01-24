Фотоконкурс: «Без кота и жизнь не та!»

Котики! Милые, ласковые, забавные. Пушистые проказники! Как уморительно они тянутся после сна. А как урчат после сытного обеда. За эту мимимишность им все прощается. Даже затяжки на новых шторах и поцарапанные диваны. Еще коты умеют петь. Им воздаются все почести, и дарится приличный кусочек какой-нибудь вкуснятины. Не забудьте много-много добрых слов и поглаживаний.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляют о старте фотоконкурса «Без кота и жизнь не та». К участию в конкурсе приглашаются все жители Красноярска у кого есть коты, кошки или котята!

Нет кота, но мечтаете принять участие в конкурсе? Поищите в своем архиве забавные фотографии котиков друзей. Только заручитесь их согласием и отправляйте заявку. Одно условие: коты-победители ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать на награждении.

Как принять участие?

Загрузите одну фотографию своего любимца на страницу конкурса на сайте kp.ru (если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию).

Напишите, как зовут усатого участника. В описании можно добавить, какой у него характер, при каких обстоятельствах вы познакомились. Чем этот мурлыка любит заниматься в свободное от сна время. А может быть с ним связана какая-то интересная история.

По итогам голосования победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

Не забудьте поделиться ссылкой на фотоконкурс на своей странице в социальных сетях. Пусть все друзья голосуют за вашего питомца!

После подведения итогов победителей ожидает торжественное награждение, где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко. Сухие лапы - довольный кот!

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов. При предъявлении купона стерилизация кошки 1 600 рублей, кастрация кота 600 рублей. Предварительная запись по телефону 288-00-64, 23-14-911. И главное, пользуясь услугами клиники ДРУЖОК, вы помогаете бездомным животным.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 24 по 31 января – прием заявок;

С 1 по 10 февраля – голосование;

11-13 февраля – подведение итогов;

14 февраля – торжественное награждение.