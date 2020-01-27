27 Янв. 2020 2020-01-27T05:04:30+03:00

Опасные игры детей на тонком льду Енисея остановили спасатели. На фото - Красноярское водохранилище, где без малого год назад ушла под тонкий лед машина с пассажиркой. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Несколько детей устроили игры прямо на тонком льду Енисея, в центре Красноярска, на набережной, в районе улицы Дубровинского. Все могло бы закончиться трагедией, если бы не сотрудники МЧС и МВД, рассказали в КГКУ «Спасатель».

Первыми играющих на льду подростков заметили полицейские, передали информацию в отряд. И сотрудники тут же выдвинулись на место. Благо, к тому моменту ничего страшного не произошло. Спасатели вывели детей на берег и провели беседу.

Из-за аномального тепла зимой лед не везде окреп, кое-где встречаются опасные места.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, из-за аномального тепла, которое держится в крае (и не только) уже второй месяц подряд, лед на реках и озерах не окреп, выходить на него опасно.

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По его словам, из-за аномальной погоды туристы массово ринулись на Бирюсу – за фото, как на Байкале. Перед этим увидели в соцсетях публикации со снимками прозрачного в трещинах льда, вот и загорелись. Тем более в посте было указано: вся эта красота находится там-то… (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU