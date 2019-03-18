СЕГОДНЯ 05:22 2019-03-18T05:22:37+03:00

Ринулись за фото, как на Байкале. На Красноярском море ушла под лед машина с женщиной. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В заливе Бирюса – на Красноярском водохранилище – провалился под лед автомобиль с женщиной. Выбраться она не смогла, утонула. О трагедии рассказал в своем фейсбуке директор зоопарка Андрей Горбань.

По его словам, из-за аномальной погоды туристы массово ринулись на Бирюсу – за фото, как на Байкале. Перед этим увидели в соцсетях публикации со снимками прозрачного в трещинах льда, вот и загорелись. Тем более в посте было указано: вся эта красота находится там-то…

- И народ поехал, - пишет Андрей Горбань. – Подъезжали к скалам, да еще с детьми! Крутили по льду круги – с разворотом.

Тогда как лед там совсем тонкий. К тому же правый берег опасен всегда. Проваливались в «Хивусе» даже в минус 40, предупреждает мужчина.

- На Бирюсе очень много мест, где опасно круглый год, особенно вблизи известняковых скал, где идет непрерывная химическая реакция, - поддержал его известный фотограф Илья Наймушин. - Там не только машины - люди-пешеходы проваливаются. Сегодня наблюдал сплошной поток машин по льду. И это при такой ранней весне.

ИСТОЧНИК KP.RU