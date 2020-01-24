В Красноярске стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Котики! Милые, ласковые, забавные. Пушистые проказники! Как уморительно они тянутся после сна. А как урчат после сытного обеда. За эту мимимишность им все прощается. Кошками можно любоваться бесконечно.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляют о старте фотоконкурса «Без кота и жизнь не та». К участию в конкурсе приглашаются все жители Красноярска у кого есть коты, кошки или котята!

Нет кота, но мечтаете принять участие в конкурсе? Поищите в своем архиве забавные фотографии котиков друзей. Только заручитесь их согласием и отправляйте заявку. Одно условие: коты-победители ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать на награждении.

Как принять участие?

Загрузите одну фотографию своего любимца на страницу конкурса на сайте «Комсомолки». Напишите, как зовут усатого участника. В описании можно добавить, какой у него характер, при каких обстоятельствах вы познакомились. Чем этот мурлыка любит заниматься в свободное от сна время.

По итогам голосования победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда».

После подведения итогов победителей ожидает торжественное награждение, где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 24 по 31 января – прием заявок;

С 1 по 10 февраля – голосование;

11-13 февраля – подведение итогов;

14 февраля – торжественное награждение.

Генеральный партнер проекта - ООО Бентонит Хакасии.

Партнер проекта - ветклиника ДРУЖОК.

Подробности на странице конкурса по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU