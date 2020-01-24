МЧС предупреждает красноярцев об усилении ветра

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:46:41+03:00

Порывы могут достигать 18 метров в секунду

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В субботу, 25 января, в Красноярске ожидается сильный ветер. Об этом предупредили горожан специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Итак, по информации Среднесибирского УГМС в центральных районах края возможны порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду, метель.

Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. На улице держитесь подальше от легких построек, рекламных баннеров, деревьев, строящихся зданий. Лучше отказаться от работ на открытом воздухе и высоте.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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В Красноярске потеплеет до +2 уже сегодня

Погодные «качели» в Красноярске продолжаются: уже сегодня, 24 января, потеплеет до плюс 2 градусов, предупредили в Среднесибирском УГМС. Плюсовая температура продержится все выходные.

Итак, в пятницу 24 января, будет, повторимся, до плюс двух. Но ветрено: с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах гололед (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU