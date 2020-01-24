В Красноярске потеплеет до +2 уже сегодня

24 Янв. 2020 2020-01-24T04:44:29+03:00

Плюсовая температура сохранится и на выходных

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Погодные «качели» в Красноярске продолжаются: уже сегодня, 24 января, потеплеет до плюс 2 градусов, предупредили в Среднесибирском УГМС. Плюсовая температура продержится все выходные.

Итак, в пятницу 24 января, будет, повторимся, до плюс двух. Но ветрено: с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах гололед.

Днем в субботу 25 января – нуль градусов, дождь со снегом, пасмурно. В воскресенье примерно та же картина: ночью минус 2, днем минус 1, мокрый снег.

В начале недели слегка подморозит. До минус 5 градусов в понедельник, 27 января. Тепло будет до четверга, 30 января. Этот день окажется самым прохладным, столбики термометров опустятся до отметки в минус 12 градусов.

Словом, погода преподносит сюрпризы. Такие перепады температуры могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU