2020-01-24T14:01:51+03:00
Общество

Коммунальщики задолжали почти 42 млн рублей за вывоз мусора на левобережье Красноярска

Об этом сообщили представители оператора
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Долг ЖСК по всем договорам перед «Краснояркой рециклинговой компанией» составляет более 41 миллиона рублей. Фото: КРК.Долг ЖСК по всем договорам перед «Краснояркой рециклинговой компанией» составляет более 41 миллиона рублей. Фото: КРК.
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Левобережный региональный оператор по обращению с ТКО, «Красноярская рециклинговая компания», может прекратить ежедневный вывоз мусора от многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО УК «ЖСК».

Причина - многомиллионная задолженность крупнейшей управляющей компании Красноярска за услугу по вывозу ТКО. На сегодняшний день долг ЖСК по всем договорам перед «Краснояркой рециклинговой компанией» составляет более 41 миллиона рублей.

- Сегодня, согласно нормам СанПин, при минусовых температурах региональный оператор может вывозить твердые коммунальные отходы один раз в три дня, а крупногабаритные отходы раз в семь дней. Тем не менее понимая высокую социальную ответственность компании перед красноярцами, мы вывозим мусор ежедневно, а где-то и два раза в сутки, чтобы не допускать забивания мусоропроводов или завалов на площадках общего накопления ТКО. При этом полученные в оплату оказываемой нами услуги средства от жителей УК «ЖСК» нам не перечисляет, и мы считаем, что жители должны задать вопрос своей управляющей компании, где деньги, которые они заплатили за вывоз ТКО, - говорят представители компании.

Одновременно левобережный оператор направил жалобу в прокуратуру гКрасноярска о нарушениях законодательства ООО УК «ЖСК». Отмечается, что если «Красноярская рециклинговая компания» не получит ответа от прокуратуры и/или средств от управляющей компании-должника в ближайшее время, она будет вынуждена сократить количество вывозов в тех домах, которые находятся под управлением УК «ЖСК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коммунальщики задолжали почти 42 млн рублей за вывоз мусора на левобережье Красноярска
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