2020-01-23T18:06:25+03:00
Общество

Двое детей в 16 лет: в Туве зафиксирован всплеск рождаемости у девочек-подростков

Тревожная тенденция для традиционного уклада жизни
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По последним данным, в Туве число несовершеннолетних мам выросло на 15%. В 2019 году зарегистрировано 98 случаев подростковой беременности, об этом сообщает asiarussia.ru

«Самая молодая мама — это 14 лет, у девочки 16 лет были зафиксированы вторые роды. То есть данный показатель является негативным показателем для региона. И состоят на учете на территории республики 19 девочек», – прокомментировала заместитель главного врача перинатального центра Тувы Айлана Сынаа.

Раннее материнство нехарактерно для традиционного уклада жизни тувинцев. Рост числа мам-девочек настораживает. Общественность и специалисты думают о том, что предстоит сделать для того, чтобы остановить тревожную тенденцию.

Напомним, сейчас вся страна обсуждает историю беременности 13-летней девочки от 10-летнего мальчика, которая произошла в Красноярском крае. «Комсомольская правда» следит за развитием этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске появится памятник писателю-фантасту Михаилу Успенскому
Двое детей в 16 лет: в Туве зафиксирован всплеск рождаемости у девочек-подростков
В Красноярске ищут доноров с редкой группой крови
В Красноярске объявлен набор на обучение волонтеров-поисковиков
В иске отказать. Экс-главе Счетной палаты Красноярского края не вернули должность
Топ-менеджер Красноярскэнергосбыта проведет прямой эфир с жителями края в социальной сети «ВКонтакте»
Красноярцы недовольны. На что жалуются пассажиры такси
В Красноярске ищут сварщиков и машинистов с зарплатой в 100 тысяч рублей
Красноярская инста-блогер Катя Вкус побывала на шоу «Давай поженимся»
В Хакасии следователи установили причину смерти мужчины в бассейне
Клиенты Tele2 в Красноярске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В Красноярском крае из-за возгорания телевизора погибли три человека