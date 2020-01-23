Двое детей в 16 лет: в Туве зафиксирован всплеск рождаемости у девочек-подростков

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:06:25+03:00

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По последним данным, в Туве число несовершеннолетних мам выросло на 15%. В 2019 году зарегистрировано 98 случаев подростковой беременности, об этом сообщает asiarussia.ru

«Самая молодая мама — это 14 лет, у девочки 16 лет были зафиксированы вторые роды. То есть данный показатель является негативным показателем для региона. И состоят на учете на территории республики 19 девочек», – прокомментировала заместитель главного врача перинатального центра Тувы Айлана Сынаа.

Раннее материнство нехарактерно для традиционного уклада жизни тувинцев. Рост числа мам-девочек настораживает. Общественность и специалисты думают о том, что предстоит сделать для того, чтобы остановить тревожную тенденцию.

Напомним, сейчас вся страна обсуждает историю беременности 13-летней девочки от 10-летнего мальчика, которая произошла в Красноярском крае. «Комсомольская правда» следит за развитием этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU