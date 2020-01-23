2020-01-23T11:09:13+03:00
Общество

В Красноярске ищут сварщиков и машинистов с зарплатой в 100 тысяч рублей

Кроме рабочих и технических специальностей, хорошим доходом обеспечат и агентов по недвижимости
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В Красноярске назвали самые востребованные вакансииВ Красноярске назвали самые востребованные вакансииФото: Андрей АБРАМОВ
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Красноярские специалисты составили список самых востребованных профессий в этом году. Среди них оказались рабоче-технические и IT-специальности.

Например, горных дел мастеру, умеющему взрывать породу, работодатели обещают зарплату почти 150 тысяч рублей. А сварщику и машинисту 8 разряда – порядка 100 тысяч. Правда, работать придётся в условиях Крайнего севера: в Норильске, Якутии и Мурманской области. Вахту и высокую оплату труда обещают кандидатам с опытом работы не менее 5 лет.

Кроме рабочих и технических специальностей, хорошим доходом обеспечат и агентов по недвижимости. Подобным соискателям обещают платить 150 тысяч рублей. Но стоит учесть, что зарплата риэлторов складывается из фиксированного оклада и процента за заключение сделок. В этой сфере, также, требуют опыт работы.

Популярной профессией по сей день остаётся IT-специалист. Программисту, владеющему языком PHP, предлагают удалённую работу со свободным графиком и ежемесячным окладом до 85 тысяч рублей. А тот, кто знает 1С и умеет работать с графическими дизайнерами, может рассчитывать на зарплату в 80 тысяч рублей.

Инженерные специальности тоже пользуются популярностью у работодателей. Работники этой области должны знать физику, конструирование и уметь составлять сметы.

В этом году, в списке самых «рыбных» профессий не оказалось экономических и управленческих работников. Непопулярными признаны и юридческие специальности. Различные менеджеры, также, отошли на второй план.

Стоит отметить, что волна поступающих на технические и IT-шные специальности не спадает из года в год. Красноярские ВУЗы ежегодно принимают огромное количество студентов, мечтающих стать первоклассными специалистами в этих областях знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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