СК: главу ПФР по Красноярскому краю арестовали за 13-миллионную взятку

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:29:14+03:00

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В Красноярске суд арестовал на месяц главу регионального управления ПФР Михаила Майбороду. Крупного чиновника подозревают в 13-миллионной взятке, сообщает пресс-служба СК России. Более того, Майборода действовал не один, ему помогал заместитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756105" frameborder="0"></iframe> Задержание управляющего ПФР по Красноярскому краю, который подозревается во взятке.Видео: СК России

- По версии следствия, в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года управляющий ОПФР по Красноярскому краю, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта - более 130 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Схема сработала, и фирма победила. Однако сейчас сделка аннулирована Арбитражным судом.

. В настоящее время указанная сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной. Во время допросов Майборода вины за собой не признал. Подозреваемый допрошен, свою вину не признает. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU