2020-01-21T07:23:44+03:00
Спорт

Красноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек

Погода парней не подвела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек. Фото: Красноярская федерация альпинистовКрасноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек. Фото: Красноярская федерация альпинистов
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Красноярские альпинисты вместе с товарищами из Новосибирска и Москвы свои зимние каникулы посвятили покорению самых высоких вершин России – кавказских пятитысячников. Высота Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря, к слову, это самая высокая горная вершина России и Европы. И Казбек, высота которого почти 5034 метра.

На покорение обеих вершин семерым спортсменам понадобилось 9 дней. Своим восхождением они довольны: все прошло отлично, погода не подвела – было ясно, хотя и ветрено. В этом году на Кавказе мело снега, так что когда поднимались на Казбек, не понадобились даже снегоступы. Зато на Эльбрусе льда было с избытком.

Добавим, что красноярцы давно облюбовали кавказские пятитысячники, особенно Эльбрус, потому что он очень лоялен к новичкам. Так, в ноябре 2015 года два спасателя из Красноярска посвятили свое восхождение 25-летнему юбилею МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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