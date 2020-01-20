2020-01-20T12:11:37+03:00
Происшествия

В Канске жилую многоэтажку обстреляли фейерверками

Горожане возмущаются, ведь мог и пожар вспыхнуть [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Салюты могут быть не только красивыми, но и опаснымиСалюты могут быть не только красивыми, но и опаснымиФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Канска едва не устроили пожар в многоэтажке на 40 лет Октября. На Крещение радостные жильцы организовали фейерверк прямо у дома. Видео «артобстрела» многоэтажки фейерверками местные выложили в соцсети с подписью: «Опасная красота»

Обстрел дома фейерверками. Канск.

Салют, и правда, опасный, ведь часть фейерверков взрывается в небе, а еще часть попадает прямо в стену дома. И разрывается прямо рядом с окнами и балконами.

- Был бы дом деревянный - уже вспыхнул бы, - негодуют в соцсетях горожане.

- А если бы в окно попало? -задают закономерный вопрос пользователи.

К счастью, все обошлось благополучно, и в сводках пожарных этот ом не мелькал. К слову, с начала года зафиксировано не одно ЧП с фейерверками. В соседнем Абакане, например, мужчина выпал из окна, заглядевшись на салют. Попал в больницу с переломом... пяток и правой лодыжки. так что, да - красота может быть опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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