2020-01-05T05:48:15+03:00
Происшествия

Житель Абакана засмотрелся на фейерверки и выпал из окна

Мужчину госпитализировали с переломом ноги
Ольга КОСТИНА
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Мужчина сильно увлекся зрелищем и забыл про безопасностьМужчина сильно увлекся зрелищем и забыл про безопасностьФото: Мария ЛЕНЦ
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Новогодняя ночь закончилась для 30-летнего жителя Абакана в больнице. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

Выяснилось, что во втором часу ночи мужчина, устав от новогоднего застолья, решил покурить и полюбоваться фейерверками, сидя у открытого окна. Но не удержался и упал с высоты второго этажа.

В итоге его доставили в Абаканскую городскую клиническую больницу с диагнозом: «закрытый перелом правой лодыжки, ушиб пяток».

Еще для двух жителей столицы Хакасии празднование Нового года закончилось госпитализацией. 31-летний мужчина несколько недель проведет на больничной койке с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом лобной кости слева, ушибы и ссадины мягких тканей головы». Оказалось, что виновник произошедшего 37-летний брат пациента. Поссорились. Дело дошло до драки. В отношении зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело по 111 статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

32-летнего мужчину доставили в больницу после выяснения отношений с гражданской супругой. Разгневанная 28-летняя женщина попыталась доказать свою правоту, используя в качестве аргумента нож. Сейчас ей предстоит объясняться со следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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