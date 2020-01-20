2020-01-20T10:07:16+03:00
Общество

Инвестору не дали разрешение на строительство крематория в Красноярске

За документами компания еще не обращалась - проект проходит экологическую экспертизу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

Инвестор строительства крематория в Красноярске еще не обращался в администрацию за разрешением, сообщил вице-мэр Владислав Логинов. Проект компании, победившей в торгах, по словам Логинова, в данный момент проходит экологическую экспертизу. Напомним, планы по строительству крематория в Красноярске стали широко обсуждать весной прошлого года.

В торгах, объявленных мэрией города, победила компания ООО «Красноярский крематорий». Согласно проекту, крематорий будет прилегать к кладбищу Бадалык. В штате работать будет 38 сотрудников, которые будут обслуживать две кремационные линии.

Отметим, что после того, как подрядчик стал известен, выяснилось, что участок под строительство крематория был выдан предпринимателю с нарушениями законодательства. Начались проверки прокуроров и антимонопольшиков. Последние не нашли нарушений в проекте красноярского крематория.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске показали, как будет выглядеть метро

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае у предпринимателя отняли игрушки с логотипом «LOL»
Инвестору не дали разрешение на строительство крематория в Красноярске
В Норильске школьница наглоталась таблеток и обвинила отца в изнасиловании
В Красноярске открыли фотозону с уникальными наличниками начала прошлого века
В Красноярске задержали «целителей»-контрабандистов с галлюциногенными грибами
Ученые готовят экспедицию к месту падения метеорита в Эвенкии
В «Шушенском бору» заметили поедающую яблоки птицу-панка с «ирокезом»
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Смартфоны на 2 миллиона рублей, разобрав стену салона, украли рецидивисты в Красноярске
60 человек ночевали в школе из-за пожара в многоэтажке в Абакане
Спасенной в Норильске белой медведице подарили «умную» игрушку и елку с лакомствами
В Красноярске в начале рабочей недели ударят морозы до -28
Заксобрание продолжает обсуждать строительство скандального мусорного полигона под Красноярском
В Красноярске спасают щенка, которого днем отогрели в павильоне, а потом вышвырнули на улицу умирать
Красноярцев приглашают на закрытие XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств
В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему собаку, похожую на волка
В Свердловском районе Красноярска на день отключат холодную воду
В Красноярском крае мужчина попросил у знакомой телефон позвонить и перевел 60 тысяч себе через мобильный банк
В Красноярске разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из детского дома Совмена и пропала
В Красноярске в начале недели ударят морозы, а к выходным снова потеплеет
В Красноярском крае полицейские следят за порядком во время крещенских купаний
Мошенники выманили у жительницы Енисейска около 50 тысяч рублей, пообещав выгодный кредит
Красноярские саночники стали чемпионами Европы и победителями этапа Кубка мира
340 человек пострадали и один погиб в авариях на перекрестках Красноярска
Потерянную сестру из Хакасии ищет жительница Бурятии
В Красноярске спасли детей, которых неадекватная мать угрожала выбросить из окна 4 этажа