Инвестору не дали разрешение на строительство крематория в Красноярске

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:07:16+03:00

За документами компания еще не обращалась - проект проходит экологическую экспертизу

Изменить размер текста: A A

Инвестор строительства крематория в Красноярске еще не обращался в администрацию за разрешением, сообщил вице-мэр Владислав Логинов. Проект компании, победившей в торгах, по словам Логинова, в данный момент проходит экологическую экспертизу. Напомним, планы по строительству крематория в Красноярске стали широко обсуждать весной прошлого года.

В торгах, объявленных мэрией города, победила компания ООО «Красноярский крематорий». Согласно проекту, крематорий будет прилегать к кладбищу Бадалык. В штате работать будет 38 сотрудников, которые будут обслуживать две кремационные линии.

Отметим, что после того, как подрядчик стал известен, выяснилось, что участок под строительство крематория был выдан предпринимателю с нарушениями законодательства. Начались проверки прокуроров и антимонопольшиков. Последние не нашли нарушений в проекте красноярского крематория.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске показали, как будет выглядеть метро 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU