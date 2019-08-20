2019-08-20T12:10:51+03:00
Общество

Прокуратура запретила строительство крематория в Красноярске

Участок был выдан предпринимателям в аренду с нарушением законодательства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прокуратура запретила строительство крематория в КрасноярскеПрокуратура запретила строительство крематория в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура запретила строительство крематория в Красноярске. Точнее, запретила строить его на том месте, которое заявил победитель конкурса проектов – ООО «Красноярский крематорий». Речь идет об участке на кладбище Балалык площадью 13,9 тысяч квадратных метров, поскольку он не соответствует предъявляемым санитарным и экологическим требованиям, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Кроме того, участок был передан в аренду фирме на 49 лет в нарушение действующего законодательства. Проверка показала, что в марте этого года «Красноярский крематорий» выиграл аукцион, проводимый муниципальным предприятием «Ритуальные услуги», на право покупки двухэтажного гаража площадью 736 квадратным метров, расположенный на кладбище Бадалык.

Затем в апреле «Красноярский крематорий» заключил с департаментом муниципального имущества Красноярска договор аренды земельного участка площадью 13,9 тысяч квадратных метров, якобы необходимого для эксплуатации приобретенного ранее гаража. Таким образом, было нарушено земельное законодательство. Непонятно, зачем было брать в аренду земельный участок под гараж, который по площади в 19 раз больше самого гаража.

Возникли у прокуратуры и претензии к самому конкурсу проектов крематория. К делу подключается УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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