Крематорий в Красноярске: антимонопольщики не нашли нарушений

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-06T05:01:01+03:00

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Актимонопольщики не нашли нарушений в проекте красноярского крематория, рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов. Напомним, что в июне этого года мэрия подвела итоги открытого конкурса на проект крематория в Красноярске. В выборе, в том числе, опирались на мнение жителей города – те участвовали в голосовании в социальных сетях и на сайте мэрии.

Однако после того, как были объявлены результаты конкурса, у многих появились подозрение в то, что условия отбора были нарушены. Так, одним из условий было обязательное наличие места под строительства объекта, а это сужало круг потенциальных участников.

Прокуратура провела проверку и выяснила: участок под строительство крематория был выдан предпринимателям с нарушением законодательства. К тому же участок не соответствует санитарным нормам. Однако УФАС приняло решение: закон не нарушен, результаты торгов остаются в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU