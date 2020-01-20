Исследователи РГО готовят экспедицию к месту падения метеорита в Эвенкии

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:41:08+03:00

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Ученые РГО готовят вторую по счету экспедицию к месту падения метеорита в Красноярском крае, сообщил Иван Иванов, руководитель Эвенкийского отделения организации. Напомним, метеорит упал в районе Нижней Тунгуски, в 80 километрах от поселка Учами еще в марте прошлого года. Ученым выпала редкая возможность его исследовать, поскольку, благодаря видеорегистраторам, снявшим его падение, удалось рассчитать траекторию и приблизительные координаты его падения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

По горячим следам ученым российского Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского.удалось обнаружить воронку, оставленную метеоритом, - само космическое тело находилось на большой глубине, под слоем снега и льда.

Экспедиция, которую предприняли исследователи осенью прошлого года, по словам Иванова, не принесла ожидаемых результатов. Ученые решили предпринять еще одну попытку обследования местности, экспедиция намечена на июнь 2020 года.

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Яркая белая точка в небе над поселком Тура (Эвенкия) в считанные секунды превратилась в большой горящий шар с огненным шлейфом и исчезла за горами. Случилось это 15 марта в 19.25 по местному времени. Местные поначалу решили: ступень космической ракеты. Оказалось, нет. Это метеорит. Ни взрывов, ни звуков падения – все произошло настолько быстро, что местные потом еще долго напряженно вглядывались в звездное небо. Вдруг показалось (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU