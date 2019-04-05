Один шанс из ста: ученые РГО обнаружили место падения упавшего в Эвенкии метеорита

Яркая белая точка в небе над поселком Тура (Эвенкия) в считанные секунды превратилась в большой горящий шар с огненным шлейфом и исчезла за горами. Случилось это 15 марта в 19.25 по местному времени. Местные поначалу решили: ступень космической ракеты. Оказалось, нет. Это метеорит. Ни взрывов, ни звуков падения – все произошло настолько быстро, что местные потом еще долго напряженно вглядывались в звездное небо. Вдруг показалось. Не показалось, уверяют ученые Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. Они вместе с Русским географическим обществом организовали, - очень оперативно, - в район падения экспедицию. Сегодня, 5 апреля, ее участники вернулись, - через Красноярск летят в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

Метеорит не сгорел полностью в атмосфере. Ученые нашли место его падения!

- Это была в большей степени разведывательная экспедиция. Однако нам удалось найти место падения - примерно в 80 километрах от поселка Учами по реке Нижняя Тунгуска, - рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск Иван Иванов, руководитель Эвенкийского отделения РГО. – Я бы не назвал это именно воронкой, поскольку кратер небольшой, диаметром примерно около метра. Однако это абсолютно точно метеорит. И ученые из Москвы взяли пробы материала вокруг места падения для того, чтобы определить его природу, – железный он или каменный.

До самого космического гостя пока не добрались: слишком глубоко вошел в тело Земли. Фото: предоставлено Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

До самого космического гостя пока не добрались: слишком глубоко вошел в тело Земли. Несколько метров снега, затем еще несколько метров льда, почвы – пока, по словам Иванова, даже трудно точно определить, на какой глубине залегает метеорит. Однако тот факт, что попал он в район мерзлоты, позволяет надеяться, что тело метеорита останется в сохранности, можно сказать, почти в первозданном виде.

Фото: предоставлено Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

- Это не единственный осколок, - продолжает Иванов. - Проходя через атмосферу, метеорит взорвался – вспышку можно было видеть воочию. Осколки разбросаны в радиусе, думаю, около 10 километров: часть на реку попала, часть – в тайгу. Так что мы наметили места, где будем искать и другие следы метеорита. На лето этого года запланирована экспедиция: в ней будут участвовать члены РГО, российские и их финские ученые. Тогда, возможно, и удастся обнаружить обломки космического тела и изучить их.

Фото: предоставлено Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

КОММЕНТАРИЙ

Поймали за хвост

Сергей Карпов, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Красноярского института физики СО РАН:

- Это небольшое космическое тело, существенно, несопоставимо меньше, чем челябинский метеорит (а он был 10 метров в диаметре). Найти такой небольшой метеорит – серьезная проблема, ведь он сгорает в атмосфере земли, сублимируется, испаряются. Но ученые, которые нашли предположительное место его падения, - профессионалы. Так что, можно сказать, схватили его за хвост. И теперь есть возможность изучить его. Несмотря на то, что в сутки на землю падает до 1 000 тонн космического вещества, 99 процентов не находится. Потому что падают метеориты в безлюдные места - тайгу, пустыни. А здесь его зафиксировали камеры автомобильных регистраторов, и это помогло составить его траекторию падения. Удача. Что касается разрушений, которые он мог нанести, то большая удача, что он не упал на населенный пункт. Метеорит может быть небольшим, но ударные волны от него расходятся на огромные расстояния, потому что скорость его движения колоссальная. Упади он на Туру, конечно, последствия бы были.

Сергей Карпов: "Несмотря на то, что в сутки на землю падает до 1 000 тонн космического вещества, 99 процентов не находится" 00:00 00:00

Фото: предоставлено Эвенкийским местным отделением Красноярского краевого отделения Русского географического общества

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