В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:58:45+03:00

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Сегодня в Красноярском крае обсуждается беременность 13-летней девочки от 10-летнего мальчика. «Комсомольской правде»-Красноярск удалось поговорить и с педагогами школы, в которой учится будущая мать, и получить комментарий официальных органов. Подробности здесь.

Сообщения в СМИ нередко становятся поводом и для вмешательства правоохранительных органов. И вот уже известно, что в следственные органы из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования врачами беременности у тринадцатилетней школьницы. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Но если факт беременности неоспорим, то по поводу отца ребенка есть сомнения, которые развеет медицинская экспертиза. Возможно, за несовершеннолетним ребенком, которому не грозит уголовная ответственность за совращение несовершеннолетней, прячется взрослый дядя, - все это и предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU