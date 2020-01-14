В Красноярске нашли тело сторожа производственной базы со следами собачьих укусов

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:21:23+03:00

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В Красноярске, на территории производственной базы, которая расположена в Ленинском районе, было обнаружено тело 58-летнего мужчины. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, информация в следственные органы поступила 11 января.

Мужчина работал сторожем на базе. На его теле обнаружены следы укусов собак. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины и время смерти мужчины. А также причастность к ней животных. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

Напомним, что в последнее время участились жалобы жителей Красноярска на бродячих собак. В ноябре женщина-продавец павильона в том же, Ленинском районе, не побоялась и рискнула жизнью, чтобы спасти от стаи свирепых псов 8-летнего мальчика. Если бы не она, произошла бы трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU