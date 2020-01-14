Депутаты обсудили подготовку к празднованию 400-летия Красноярска

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:38:17+03:00

Важно не только создание праздничной атмосферы, но и комфорт жизни горожан

Изменить размер текста: A A

Депутаты городского Совета обсудили накануне подготовку к предстоящему празднованию 400-летнего юбилея Красноярска. Напомним, что событие произойдет в 2028 году, соответствующий документ был подписан в апреле прошлого года президентом Владимиром Путиным.

По мнению депутатов при подготовке к событию главным должен стать курс на улучшение инфраструктуры города и повышение уровня жизни красноярцев, пишут «Городские новости». А основа для этого прописана в Стратегии социально-экономического развития Красноярска до 2030 года.

По словам председателя Горсовета Наталии Фирюлиной, важны не только праздничные мероприятия, но и ежегодное улучшение жизни красноярцев. Имеется в виду благоустройство города, освещение улиц и надлежащее состояние дорог, строительство новых социальных объектов и общественных пространств, сохранение и приумножение того, что уже сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU