Президент России подписал указ о праздновании 400-летия города Красноярска

СЕГОДНЯ 06:09 2019-04-13T06:09:06+03:00

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Стало известно, что накануне, 12 апреля, Президент России Владимир Путин подписал приказ о праздновании 400-летия Красноярска. В документе говорится, цитируем: «Принять предложение Правительства РФ о праздновании 400-летия основания Красноярска. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования». Полный текст указа можно прочитать на портале правовой информации.

Напомним, что пройдет знаменательное событие в 2028 году. О масштабах празднества можно догадываться на примере Енисейска, который свое 400-летие отмечает уже нынче. В течение нескольких лет в рамках подготовки к юбилею там велась масштабная реконструкция исторических зданий – в Енисейске сосредоточено большое количество объектов культурного наследия, в том числе федерального значения. Для их реставрации деньги выделялись как из краевого, так и федерального бюджетов. В Красноярске все будет гораздо серьезнее: и охват, и масштаб, и финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU