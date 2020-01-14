2020-01-14T08:07:14+03:00
Общество

На Таймыре финансово поддержат предпринимателя, снабжающего продуктами отдаленные поселки

Иначе проблему не решить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре финансово поддержат предпринимателя, снабжающего продуктами отдаленные поселки. Фото: группа ВК "Хатанга"На Таймыре финансово поддержат предпринимателя, снабжающего продуктами отдаленные поселки. Фото: группа ВК "Хатанга"
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Одна из главных проблем на Таймыре – размер территории: населенные пункты разбросаны на протяженности в 200 – 500 километров от городов Норильска, Дудинки. Из-за этого возникают проблемы со снабжением жителей продуктами.

На днях стало известно, что финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» получит глава крестьянско-фермерского хозяйства, занимающийся доставкой основных социально значимых продуктов питания в отдаленные и труднодоступные поселки сельского поселения Хатанга.

Как сообщает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предприниматель получил более 2 миллионов рублей субсидии на возмещение части затрат, связанный с уплатой первого взноса при покупке в лизинг двух единиц техники. На этой высокопроходной технике он будет доставлять продукты питания в зимнее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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