На Таймыре финансово поддержат предпринимателя, снабжающего продуктами отдаленные поселки
Одна из главных проблем на Таймыре – размер территории: населенные пункты разбросаны на протяженности в 200 – 500 километров от городов Норильска, Дудинки. Из-за этого возникают проблемы со снабжением жителей продуктами.
На днях стало известно, что финансовую поддержку в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» получит глава крестьянско-фермерского хозяйства, занимающийся доставкой основных социально значимых продуктов питания в отдаленные и труднодоступные поселки сельского поселения Хатанга.
Как сообщает администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предприниматель получил более 2 миллионов рублей субсидии на возмещение части затрат, связанный с уплатой первого взноса при покупке в лизинг двух единиц техники. На этой высокопроходной технике он будет доставлять продукты питания в зимнее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU