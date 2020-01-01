«Нужно было видеть их глаза»: откровение отца двух малышей из таймырского поселка, где продукты завозят только перед Новым годом

Пустые витрины-холодильники сельского магазина вызывают недоумение и тоску, там нет даже заветренной тощей курицы. На полках за прилавками стоят кое-какие консервы, макароны, минеральная вода, подсолнечное масло и чай, соль, спички. Есть немного алкоголя в ассортименте, но местные жители покупают его неохотно.

Нет, это не сельская глубинка времен 90-х годов. Это наши дни, поселок Волочанка на Таймыре. Здесь живут около 600 человек. Есть школа, больница, музей, клуб, метеостанция. Есть цифровое телевидение и интернет. Даже два магазина есть, только нет самого главного – нормального снабжения продуктами.

- Такое и до меня, и при мне присходит, а я уже семь лет живу в Волочанке, - рассказывает житель поселка, учитель местной школы Денис Теребихин. – Продукты приходят в конце декабря, под новый год, и заканчиваются в апреле, в первых числах мая. Зимой – потому что в это время тундра замерзает и машины могут пробиваться сюда с продуктами. В остальное время года, это 7 – 8 месяцев, поставок продуктов нет.

Денис Телебихин, житель Волочанки с семилетним стажем. Фото: Денис Теребихин

А это значит, что в Волочанке большую часть года нет ни овощей, ни фруктов. А ведь Волочанка – она находится от Норильска в четырехстах километрах – считается одним из самых благополучных в плане снабжения и социальной инфраструктуры северных поселков Таймыра, расположенных на реке Хатанге (другие – Усть-Авам, Катарык, Хета, Хатанга). Можно только представить, что происходит в остальных, до которых от большого города 700 км и больше.

Только такой "Урал" способен проделать почти 400 километров по тундре. Фото: Денис Теребихин

Килограмм винограда

Вертолет в Волочанку летает раз в неделю. Каждый из 17 пассажиров может взять только 15 кило багажа и 5 кило ручной клади. Учитывая, что в поселке почти ничего нет, каждый старается привезти для своей семьи хоть немного необходимого, поэтому брать чужие передачи чаще всего не получается.

- Одна коллега согласилась привести по моей просьбе килограмм винограда, - рассказывает наш собеседник. – И положила его себе в ручную кладь, получилось шесть кило. С дотошностью немецкой таможни ручная кладь была взвешена и предъявлена претензия к этому лишнему килограмму. Не знаю, каким чудом моя коллега уговорила пропустить его.

Родители спрятали килограмм винограда на Новый год, но малыш нашел его раньше. Фото: Денис Теребихин

Это произошло дней за 10 до Нового года. Виноград родители спрятали от двух малышей, чтобы порадовать на праздник. Но любопытные сорванцы, вернувшись из детского сада, добрались до телефона папы и среди фотографий обнаружили ту самую, с виноградом. Нужно было видеть их глаза. Родители сразу же отдали фрукты детям... Ком в горле…

- У меня впервые за долгое время появились слезы, - признается отец. – Господи, в каком ПТУ готовили специалистов, занимающихся логистикой на Таймыре? Пусть они сами едят фрукты только раз в год. Только за одни зарплаты этих бездельников можно гонять караваны с товарами по всему Таймыру.

Первый грузовик едва не утонул

- Первая машина прорвала блокаду 21 декабря, - продолжает рассказ наш собеседник. – Предприниматели привезли из Норильска товар на свой страх и риск. Пробиться через тундру могут только тяжелые «Уралы», у них высокая проходимость. Едут по снегу, потом через реку Хатангу. Из первого каравана одна из машин провалилась под лед, к счастью, не до конца. Водитель не пострадал. Товар тоже удалось спасти, его вытащили на берег, потом снегоходами – до поселка. Вытащили и машину.

Водители идут на свой страх и риск на «Уралах» 70 – 80-х годов выпуска. Зимников никто не строит. Никакого сопровождения нет, представляете: 400 километров по ледяной тундре. Они могут и две недели идти, и три. Почему эти машины никто не страхует? Почему не отправить с ними в сопровождение МЧС?

Одна машина берет груз 5 тонн, больше – нельзя, не проедет. Рейс обходится в 300 тысяч. Вот и представьте, сколько стоят в Волочанке продукты, если стоимость доставки потом раскидывается на товар.

Глава Таймыра организовал спецрейс, привез с собой в Волочанку полторы тонны продуктов. Фото: Денис Теребихин

– 25 декабря к нам прилетел глава Таймыра (с мая 2019 года Евгений Вершинин – прим. ред.). Прилетел не с дежурным визитом, а организовал этим же спецрейсом привоз продуктов питания – 1,5 тонны. Это впервые за все время, что я здесь живу, обычно руководство привозило только само себя. Очень надеюсь, что это войдет в постоянную практику. Считаю, что необходимо наладить, как минимум, ежеквартальные визиты для контроля и надзора. Возможно, и другие контрольные и надзорные органы возьмут с администрации Таймыра пример.

Сколько стоят продукты в Волочанке сейчас?

- Я беру коробками, независимо от цены. У меня нет другого выбора: семья, двое детей, их надо накормить. В последний раз набрал на 20 тысяч, загрузил на снегоход и привез домой. Колбаса докторская вязанка – 450 рублей, другие колбасы – по 700 – 800 рублей. Огурцы и помидоры около 600 – 700 рублей за килограмм.

Кстати, небольшая ремарка: такие же проблемы и с авиасообщением. Многие хотят вылететь на большую землю, а вертолет, как уже сказано выше, летает раз в неделю. Мест в нем для 17 пассажиров. Как лето – начинаются скандалы, кому лететь, кому не лететь – очереди за месяц занимают.

Вот за этот набор продуктов пришлось заплатить 13 тысяч рублей. Фото: Денис Теребихин

Кто-то скажет: да ладно, местное население испокон веков оленей добывает, рыбу ловит, дикоросы собирает. Во-первых, на добычу оленей существует квота и выдается она на одного охотника, а не на одного жителя поселка. Охотников там не так много, как кажется. Так что добыть нужное количество мяса, чтобы обеспечить им односельчан они не смогут. Во-вторых, олень этим летом не пришел. Это нужно ехать на поиски за 300 – 400 километров от дома. В тундре! Рыба тоже из воды сама в руки не прыгает.

И в третьих, на рыбе и оленине не проживешь, на севере нужны еще овощи, фрукты, которые там не растут. В общем, вот так и живут жители Волочанки, недоумевая, почему о них забывают власти.

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Таймыр, Крайний север, поселок Волочанка - относится административно к Дудинке, на самом деле расположен от неев 360 километрах по прямой. В нем живет 530 человек. Весной 2017 года о Волочанке услышала вся страна: ученики местной школы, оставшись без преподавателей, взяли инициативу в свои руки (подробнее).